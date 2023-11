TORNARE ALLO SCI SUL MONTE SAN PRIMO. LA LOTTA AMBIENTALISTA RACCONTATA DALLA STAMPA ESTERA

BELLAGIO – La lotta contro il progetto sul monte San Primo arriva sulla stampa internazionale, sul Telegraph e su Euronews.com. Le due testate hanno recentemente pubblicato altrettante inchieste giornalistiche sulla questione del progetto per nuovi impianti sciistici che riguarda il monte più alto del Triangolo Lariano. Gli articoli citano la lotta condotta, da oltre un anno, dal Coordinamento ‘Salviamo il Monte San Primo’, formato da 33 associazioni.

Gli articoli raccontano infatti la vertenza contro il progetto per la realizzazione di nuovi impianti per lo sci e per l’innevamento artificiale sul San Primo, che prevede nuovi tapis roulant, cannoni sparaneve, laghetto artificiale, piste di plastica, nuovi parcheggi. Il tutto all’interno di un assurdo progetto (voluto dalla Comunità Montana Triangolo Lariano e dal Comune di Bellagio) che vanta un finanziamento di 5 milioni di euro di fondi pubblici, piano che non tiene minimamente in considerazione il riscaldamento globale che sta determinando in modo chiaro la fine dello sci a quote inferiori ai duemila metri.

Tristan Kennedy ha firmato un pezzo sul Telegraph dal titolo…