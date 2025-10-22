TORNEO 2017: I PRIMI CALCI LECCO INCANTANO CONTRO LA JUVENTUS

MILANO – Un weekend da ricordare per i piccoli campioni della Calcio Lecco 2018, protagonisti assoluti al Torneo 2017 andato in scena domenica 19 ottobre sui campi del G.S.D. Afforese, con il patrocinio di Italgreen. Il torneo, riservato alla categoria Primi Calci 2017, ha visto scendere in campo alcune delle realtà più prestigiose del panorama calcistico giovanile: dalla Juventus all’A.C. Renate, dalla Pro Sesto fino all’AlbinoLeffe, senza dimenticare Milano 1952, i padroni di casa dell’Afforese e, naturalmente, i piccoli blucelesti della Calcio Lecco.

Ma è stato proprio l’incontro con i coetanei della Juventus a regalare il momento più emozionante della giornata. I giovani 2018 della Calcio Lecco, scesi in campo con grinta e determinazione, hanno affrontato senza timori reverenziali i bianconeri, tenendo testa a una delle scuole calcio più rinomate d’Italia. La partita è stata combattuta, con continui ribaltamenti di fronte, ottime giocate individuali e spunti collettivi che hanno messo in luce il grande lavoro svolto dallo staff tecnico lecchese. Tra parate spettacolari, contrasti decisi e gol da applausi, la sfida ha entusiasmato il numeroso pubblico a bordo campo e raccolto applausi convinti da parte di tutti gli addetti ai lavori.

Il risultato? Poco importa. Quello che conta è l’esperienza vissuta: giocare alla pari con i pari età della Juventus è stato per i giovani lecchesi un momento di crescita sportiva e personale, un’occasione per mettersi alla prova, imparare e – soprattutto – divertirsi.

Il Torneo 2017 è stato un vero successo organizzativo, offrendo una splendida cornice di sport e amicizia. Un plauso speciale va agli organizzatori del G.S.D. Afforese e allo sponsor Italgreen, che ha contribuito alla riuscita dell’evento, valorizzando il calcio dei più piccoli.

In casa Lecco si torna con il sorriso sulle labbra e la consapevolezza che il futuro del calcio bluceleste passa anche dai piedi e dai sogni di questi straordinari piccoli atleti. E chissà, magari qualcuno di loro, un giorno, tornerà a sfidare la Juventus… ma tra i professionisti.

