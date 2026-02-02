TORNEO ART SERR 2015: GIOVANI TALENTI IN CAMPO A MOLTENO

MOLTENO – Una giornata di sport, entusiasmo e fair play ha animato il Centro Sportivo di Molteno in occasione del Torneo Art Serr Élite 2015, dedicato alle categorie giovanili. L’evento ha visto la partecipazione di numerose squadre provenienti da tutta la Lombardia, con un programma intenso e ben organizzato che ha coinvolto atleti, tecnici e famiglie.

Il torneo si è articolato in due gironi distinti, uno al mattino e uno al pomeriggio, con partite serrate e grande spirito competitivo. Nel girone mattutino, si sono affrontate le squadre di Sala Galbiate, Ardor Lurate, Virtus ABB e Vittuone. A spuntarla è stata proprio Sala Galbiate, che ha mostrato compattezza e qualità tecnica, conquistando il primo posto e l’accesso alla fase finale.

Nel girone pomeridiano, invece, si sono sfidate Scarioni, Cimiano e Sondrio, in un triangolare combattuto che ha visto prevalere Scarioni, capace di imporsi con determinazione e organizzazione. Anche per loro, la vittoria ha significato il passaggio alla fase conclusiva del torneo.

Il successo della manifestazione è stato reso possibile grazie all’impegno del PSG Molteno, centro tecnico ufficiale per il calcio nella provincia di Lecco, che ha curato ogni dettaglio dell’organizzazione. Il clima che si è respirato durante tutta la giornata è stato quello delle grandi occasioni: tribune piene, tifo corretto, bambini felici di scendere in campo e adulti coinvolti con passione.

Il Torneo Art Serr si conferma così un appuntamento di riferimento per il calcio giovanile lombardo, capace di unire competizione e valori educativi, offrendo ai giovani atleti un’esperienza formativa che va oltre il risultato.