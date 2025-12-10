TORNEO “MARIA PRIORI”: 4° IL SALA GALBIATE 1974 PULCINI 2015 ROSSA

CESATE (MI) –Il Sala Galbiate 1974 Pulcini 2015 Rossa ha preso parte alla 3ª edizione del Torneo “Maria Priori”, disputato presso il Centro Sportivo Comunale di Cesate. La manifestazione, riservata alle categorie 2015 e 2016, ha registrato il tutto esaurito con 30 squadre partecipanti, segno della crescente attenzione verso il calcio giovanile e della capacità del torneo di attrarre società di rilievo.

La giornata del 7 dicembre è stata dedicata alle qualificazioni. I giovani calciatori del Sala Galbiate hanno affrontato con determinazione le partite del girone, riuscendo a imporsi e a conquistare il primo posto, risultato che ha permesso loro di accedere alle finali. Il giorno successivo, l’8 dicembre, il livello della competizione si è alzato ulteriormente: tra gli avversari figuravano squadre professionistiche come Cremonese, Renate, Pro Patria e Union Novara, realtà consolidate nel panorama calcistico nazionale.

Nonostante la difficoltà degli incontri, il Sala Galbiate ha saputo mantenere ordine tattico e spirito di gruppo, chiudendo il torneo con un 4° posto assoluto. Un piazzamento significativo, considerando il numero di squadre presenti e la qualità degli avversari, che testimonia il buon lavoro svolto dai ragazzi e dallo staff tecnico.

La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di Luca Caldirola, ex difensore del Monza, che ha consegnato i riconoscimenti ai giovani atleti. La sua presenza ha dato ulteriore prestigio all’evento e ha rappresentato un momento di motivazione per i partecipanti, che hanno potuto vivere da vicino l’esperienza di un calciatore professionista.

Il Torneo “Maria Priori” si conferma così un appuntamento importante per il settore giovanile, offrendo ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con realtà diverse e di vivere un’esperienza sportiva che va oltre il risultato. Per il Sala Galbiate 1974 Pulcini 2015 Rossa, la partecipazione ha rappresentato un’occasione di crescita e di visibilità, inserendosi in un percorso di formazione che guarda al futuro.

