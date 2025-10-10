TORNEO MY SOLARIS: ALLA CHIAVENNESE LA SECONDA EDIZIONE

CALOLZIOCORTE – La seconda edizione del Torneo My Solaris per Esordienti a 9 nati nel 2014/2015, svoltasi in un clima di entusiasmo, passione sportiva e valori condivisi, ha regalato grandi emozioni dentro e fuori dal campo. Tra le tante novità di quest’anno, una ha colpito più di tutte per il suo significato profondo: l’introduzione del Premio Fair Play “Luca Gallo”, istituito in memoria di un uomo e allenatore che ha lasciato un segno indelebile in chi lo ha conosciuto.

Il premio è stato pensato per riconoscere l’impegno di un allenatore che incarnasse i valori del rispetto, della correttezza e della lealtà – qualità che hanno sempre contraddistinto Mister Luca Gallo, scomparso prematuramente pochi mesi fa. A ricevere il riconoscimento è stato Mister Fazari della U.S. Chiavennese 1902, che durante tutta la giornata ha rappresentato con grande coerenza e naturalezza lo spirito del fair play.

Un ringraziamento speciale va a Veronica e Alessio, moglie e figlio di Luca, che con grande sensibilità hanno accettato la proposta di istituire questo premio e hanno partecipato alla premiazione, regalando a tutti un momento di intensa emozione e riflessione.

La U.S. Chiavennese 1902 si è aggiudicata anche la vittoria del torneo, coronando una giornata perfetta sia sul piano sportivo che umano. Ma i complimenti vanno estesi a tutte le 15 squadre partecipanti, che con il loro entusiasmo e la loro energia hanno reso possibile una giornata ricca di partite avvincenti, sorrisi e momenti da ricordare.

“La manifestazione, realizzati in collaborazione con My Solaris Energia e Bewild Industrial, partner fondamentali per la riuscita dell’evento. Una giornata che dimostra come lo sport, quando è vissuto con passione e rispetto, può davvero lasciare un segno” ha commentato il presidente del Foppenico Fulvio Rota.

RedSpo

Le squadre partecipanti: