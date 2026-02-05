TORNEO PETRALLI 2026: CALCIO GIOVANILE E GRANDI EMOZIONI A GERMANEDO

LECCO – RIONE GERMANEDO – Il campo di Germanedo ha fatto da cornice a un’edizione del Torneo Petralli ricca di emozioni, con cinque giornate di partite, tifo e sorrisi. Le categorie Pulcini, Primi Calci ed Esordienti hanno animato il quartiere con entusiasmo contagioso, regalando momenti che resteranno impressi nella memoria di bambini, allenatori e famiglie.

PULCINI 2015

La giornata inaugurale ha visto in campo i Pulcini 2015, protagonisti di un quadrangolare combattuto. La finale tra Lecco Alta e Valmadrera è stata una piccola battaglia sportiva: pressing alto, ripartenze veloci e un primo tempo chiuso in perfetto equilibrio. Il momento chiave arriva nella ripresa: un tiro dalla distanza della Lecco Alta si infila sotto la traversa e cambia l’inerzia del match. Da lì i blu trovano fiducia, allungano e chiudono sul 4-1, tra gli applausi del pubblico.

Classifica finale: 1° Lecco Alta, 2° Valmadrera, 3° Academy Valle San Martino, 4° Rovinata.

PULCINI 2016

Il Cortenova si distingue per ordine tattico e grande intensità. Da segnalare la sfida decisiva contro la Rovinata Bianca: partita equilibrata fino all’ultimo, decisa da un gol in mischia dopo una serie di rimpalli. La Rovinata Bianca esce comunque tra gli applausi per la qualità del gioco espresso. A premiare la prime due classificate il nipote di Petralli.

Classifica finale 1° Cortenova, 2° Rovinata Bianca, 3° Pol. 2001, 4° Rovinata Rossa.

PRIMI CALCI 2017

Un girone unico da sei squadre, con partite brevi ma ricche di gol e capovolgimenti di fronte. La Rovinata Bianca domina grazie a un trio offensivo incontenibile, capace di segnare in ogni partita. La Rovinata Blu chiude seconda dopo un derby fratricida deciso da un gol all’ultimo minuto: un tiro rasoterra che si infila sul primo palo e scatena la festa dei piccoli in maglia blu.

Classifica finale 1° Rovinata Bianca, 2° Rovinata Blu, 3° Valmadrera, 4° Academy VSM, 5° Cortenova, 6° Rovinata Rossa.

ESORDIENTI MISTI 2013/2014

La Pol. 2001 si impone grazie a un gioco corale e a una difesa quasi impenetrabile. Da ricordare la sfida contro il Ballabio: un palo per parte, un rigore parato e un gol decisivo arrivato su una splendida azione manovrata. La Rovinata Bianca chiude terza con una prova di carattere, ribaltando una partita che sembrava compromessa.



Classifica finale 1° Pol. 2001, 2° Ballabio, 3° Rovinata Bianca, 4° Rovinata Nera.

PRIMI CALCI 2018

I più piccoli del torneo portano in campo entusiasmo puro. La Pol. 2001 vince tutte le partite mostrando un sorprendente affiatamento. La Rovinata Rossa conquista il secondo posto grazie a una difesa attentissima e a un portiere autore di una parata spettacolare nel match decisivo contro l’Academy VSM.



Classifica finale 1° Pol. 2001, 2° Rovinata Rossa, 3° Academy VSM, 4° Lecco Alta, 5° Rovinata Bianca, 6° Rovinata Blu.

ESORDIENTI 2013

La finale per il titolo è una partita vera: ritmi alti, duelli intensi e un gol che arriva su un’azione insistita della Rovinata, con un tap-in vincente dopo una respinta del portiere. Il Valmadrera sfiora il pareggio nel finale con una punizione che sfila a pochi centimetri dal palo.



Classifica del girone 1° Rovinata, 2° Valmadrera, 3° Lecco Alta, 4° Inverigo. Finali Finale 3°/4° posto: Lecco Alta – Inverigo 0-0 (Lecco Alta vince ai rigori). finale 1°/2° posto: Rovinata – Valmadrera 1-0

l Petralli 2026 si conferma un appuntamento capace di unire famiglie, società e quartiere. Germanedo ha vissuto una settimana di calcio autentico, fatto di impegno, sorrisi e piccoli grandi gesti che raccontano la bellezza dello sport giovanile.