TORNEO “TUTTINGIOCO”, LA ROVINATA PROTAGONISTA DELLA TAPPA LECCHESE

LECCO – Arrivano in Lombardia le finali “TuttInGioco” e applaudono i vincitori della Polisportiva Rovinata – Oratorio di Germanedo, campioni per la seconda volta di una tappa del Torneo Nazionale estivo degli Oratori. Il primo posto della finale di Lecco – la terza delle cinque in programma nella penisola – è andato alla formazione Realvinata, protagonista della festa sportiva di venerdì 18 luglio.

Si tratta della competizione che dal mese di giugno ha visto confrontarsi in sfide polisportive i centri estivi dislocati in tutta Italia partecipanti al progetto promosso da Fondazione Conad ETS in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano.

Già nel 2023 “TuttInGioco” aveva risalito l’Italia per premiare i giovani atleti lecchesi e quest’anno torna in territorio lombardo in occasione della terza edizione del progetto, che coinvolge nell’estate 2025 migliaia di giovani atleti, erogando 1.800 voucher per facilitare l’accesso ai 51 centri estivi partecipanti, organizzati da oratori e società sportive in 34 Comuni italiani.

Si è quindi svolta venerdì 18 luglio la terza finale dell’estate, dopo le feste sportive di martedì 16 e mercoledì 17 luglio che hanno premiato rispettivamente a Ravenna il CRE Leone e a Robassomero (TO) l’Oratorio Santa Caterina. Nella sede del campo sportivo di Germanedo, rione di Lecco, i 50 atleti dai 7 ai 13 anni del camp della Rovinata, divisi in sei squadre, hanno sfidato sé stessi e i compagni, cimentandosi nelle diverse stazioni predisposte negli spazi dell’impianto, sotto lo sguardo attento di animatori, istruttori e di Roberto Ghilardi, allenatore e dirigente della Polisportiva Rovinata – Oratorio di Germanedo. Dietro ai campioni della Realvinata, spazio ai Pensionati e ai Pistoneri, entrambi secondi dopo aver totalizzato lo stesso punteggio; seguiti dai Brasiliani e dai Ginwhisky, con i Senza scarpe a chiudere la classifica. Sei diverse stazioni sono state le arene di gioco in cui le squadre hanno dato il massimo divertendosi, passando dal “palo traversa” alla “precision challenge” e misurando la propria abilità di tiro in porta, per poi cambiare pallone e sfidarsi al tiro a canestro e al tiro a segno, concludendo con il lancio del cerchio e i palleggi con racchetta. A chiudere le attività pomeridiane non poteva non essere il momento della merenda, offerta dalla Cooperativa Conad Centro Nord, sostenitrice del progetto.

“Siamo felici di aver rinnovato per il terzo anno consecutivo il nostro impegno nel portare sport e divertimento a migliaia di bambini e ragazzi in tutto il Paese, offrendo a tante famiglie un supporto anche nel periodo estivo, grazie ad oratori e società sportive – ha affermato Vittorio Bosio, presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano –. Grazie alla preziosa collaborazione con Fondazione Conad ETS, “TuttInGioco” rappresenta non solo un’opportunità per praticare sport, ma anche un’occasione per trasmettere valori importanti come l’inclusione, l’attenzione e il rispetto dell’altro, la sana competizione. Questa terza edizione ci restituisce ancora una volta la forza dello sport come strumento formativo e relazionale, capace di generare esperienze significative che lasciano un segno dentro e fuori dal campo, promuovendo quei valori che da oltre ottant’anni ispirano l’azione del CSI”.

“Siamo convinti che lo sport sia uno straordinario strumento di crescita, inclusione e aggregazione, soprattutto per le nuove generazioni. Attraverso il gioco e l’attività fisica si imparano regole, si costruiscono relazioni, si sviluppa il rispetto reciproco e si rafforzano i legami di comunità – ha dichiarato Maria Cristina Alfieri, segretario generale e direttrice di Fondazione Conad ETS –. Il progetto “TuttInGioco” incarna appieno questi valori e, grazie alla preziosa collaborazione con il Centro Sportivo Italiano e all’impegno della rete dei nostri Soci e delle Cooperative sul territorio, come Conad Centro Nord qui a Lecco, rappresenta un’opportunità concreta per migliaia di bambini e ragazzi, in particolare per chi vive in condizioni di fragilità economica o sociale. Sostenere anche quest’anno questa iniziativa significa credere in uno sport accessibile, capace di generare esperienze educative autentiche, che lasciano un segno nella vita dei giovani partecipanti”.

“Siamo orgogliosi di aver sostenuto anche quest’anno questa iniziativa, che non è solo un’esperienza sportiva, ma un vero percorso educativo, che trasmette messaggi fondamentali di solidarietà, uguaglianza e partecipazione attiva – ha aggiunto Luca Signorini, presidente di Fondazione Conad ETS –. Vedere l’entusiasmo dei ragazzi coinvolti in tutta Italia è la conferma che stiamo andando nella direzione giusta, quella di uno sport aperto, accessibile e capace di fare la differenza nella vita delle persone. Questo progetto, peraltro, porta avanti un impegno a sostenere le comunità che i Soci e le Cooperative Conad perseguono da oltre 60 anni, confermando il Sistema Conad come un attore capace di migliorare il benessere dei territori in cui opera”.

Dopo aver offerto una merenda ai bambini presenti, i Soci Conad Centro Nord hanno premiato i 20 migliori giovani atleti consegnando a ciascuno una Carta Prepagata Fondazione Conad ETS del valore di 50 euro, un riconoscimento per ribadire la vicinanza della Cooperativa nel sostenere le realtà locali e il tessuto sociale del territorio. A congratularsi con i ragazzi – per tutti i partecipanti una medaglia in ricordo della giornata – e ad evidenziare il sostegno al progetto “TuttInGioco” erano presenti a Lecco i Soci Pierangelo Colombo, presidente della Cooperativa La Popolare, e Loredana Rotasperti, a capo del punto vendita Conad Maggianico.

“Il nostro impegno a supporto del tessuto sociale e della comunità locale è parte integrante della missione di Conad Centro Nord. Sostenere il progetto “TuttInGioco” è stata un’opportunità straordinaria per rafforzare il legame con le comunità che serviamo. Crediamo fermamente nella responsabilità sociale come fondamento per creare valore e promuovere il benessere collettivo. Attraverso questo progetto, abbiamo potuto offrire ai ragazzi opportunità di sviluppo e momenti di aggregazione, promuovendo una maggiore inclusione sociale. Il nostro coinvolgimento riflette i valori fondamentali della nostra azienda: attenzione al territorio, solidarietà e cooperazione, su cui ci impegniamo a costruire un futuro più sostenibile e migliore per tutti”, hanno dichiarato i Soci Conad Centro Nord presenti alla premiazione.

“Siamo davvero felici di aver potuto ospitare la terza tappa delle finali “TuttInGioco”, di cui condividiamo pienamente i valori e il messaggio che si desidera trasmettere – ha dichiarato Pietro Gatto, presidente del CSI Lecco –. Riteniamo fondamentale poter offrire a ragazze e ragazzi la possibilità di confrontarsi attraverso lo sport, che assume anche il ruolo di una palestra di vita per la loro crescita. È stata una bellissima esperienza che i giovani partecipanti al progetto porteranno con sé ben oltre la fine dell’estate, continuando a coltivare quei valori che sono di casa negli oratori in generale e in quest’iniziativa in particolare, dall’amicizia all’inclusione e all’attenzione all’altro”.

La scorsa settimana “TuttInGioco” si è chiusa quindi dopo aver premiato i vincitori di Ravenna, Robassomero (TO) e Lecco, ma gli appuntamenti continuano anche questa settimana, con le ultime due finali del Torneo Nazionale estivo degli Oratori in programma a Mesagne (BR) e Ponte Pattoli (PG), rispettivamente giovedì 24 e venerdì 25 luglio.