OGGIONO – Paura e tensione oggi pomeriggio a Oggiono, dove un toro, fuggito da un macello, ha seminato il terrore per un’ora buona, “passeggiando” per le vie della cittadina.

All’opera per intercettarlo e bloccarlo i carabinieri e la Polizia Provinciale; nel frattempo il grosso bovino ha ferito una donna di 43 anni che è stata soccorsa e portata all’ospedale in codice giallo (non è grave).

Dopo non pochi sforzi, il toro è stato catturato e abbattuto.

