TPL, OLTRE 71 MILIONI DA REGIONE PER L’AGENZIA LECCO-COMO-VARESE

LECCO – Regione Lombardia ha assegnato alle Agenzie del Trasporto Pubblico Locale le risorse per il 2026, stanziando complessivamente 665.946.346,07 euro per garantire continuità e qualità dei servizi su tutto il territorio regionale.

All’Agenzia del TPL Como–Lecco–Varese sono stati destinati 71.025.759,92 euro per il 2026, a cui si aggiungono 1.042.586,39 euro per il 2027 e altrettanti per il 2028, fondi rivolti in particolare al mantenimento dei servizi nelle aree montane e meno densamente popolate, che nel Lecchese rappresentano una componente significativa del territorio …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS