TPL, PIAZZA: “GATTINONI & C., PERSA L’ENNESIMA OCCASIONE PER OCCUPARSI DI COSE SERIE”

LECCO – Il Consiglio di Stato ha emesso un’ordinanza che ha accolto l’istanza – presentata da Regione Lombardia – di sospensione della sentenza di I grado, con la quale il TAR Milano, nel luglio scorso, aveva annullato la disciplina regionale sulla ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale alle sei Agenzie di Bacino del TPL lombarde.

Unicamente per i mesi da settembre a dicembre 2023 Regione riattribuiva alle Agenzie a titolo di acconto il 90% delle risorse mensili precedentemente erogate, riservando il 10% a eventuali conguagli (nel caso il Consiglio di Stato non avesse sospeso l’immediata esecutività della sentenza del TAR).

Una “azione prudenziale” svolta dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Lucente e in accordo con le Agenzie stesse, oggi a seguito della decisione del Consiglio di Stato Regione Lombardia può ripristinare il 100% dei flussi di finanziamento del TPL ed erogare, conseguentemente, i circa 21 mln di euro bloccati.

“Gattinoni e compagni – dichiara il sottosegretario Mauro Piazza – sono stati gli unici in tutta l’agenzia a lamentarsi e ad accusare pubblicamente Regione Lombardia di tagli al trasporto pubblico locale, una falsità che oggi viene prontamente smentita dall’erogazione del saldo, prudenzialmente sospeso in attesa della sentenza del Consiglio di Stato. Nonostante siano passati tre anni dall’insediamento dell’amministrazione comunale gaffe, inciampi, e occasioni perse per occuparsi di cose serie, come in quest’ultimo caso, anziché gridare al lupo nel tentativo di sviare su altri le colpe della propria inefficienza”.

“È preferibile che Gattinoni utilizzi tempo ed energie non occupandosi degli stanziamenti tpl da parte di regione, ma di come rimettere in attivo il bilancio di Linee Lecco, tagliando sprechi o politiche inefficaci, e smettendo di considerare la società dei lecchesi come un pozzo senza fondo da cui attingere denari ora per le rotonde, ora per le agende agli studenti: ha ereditato un’azienda modello, rischia di lasciare un dissesto” conclude Mauro Piazza.

Di seguito i dettagli dell’informativa di giunta regionale da parte dell’assessore Lucente:

TRASPORTI, RIPARTIZIONE RISORSE AGENZIE TPL: CONSIGLIO DI STATO CONFERMA POSIZIONE REGIONE. ASSESSORE LUCENTE: SBLOCCATI 21 MILIONI

(LNews – Milano, 23 ott) Il Consiglio di Stato conferma le tesi di Regione Lombardia sulla ripartizione dei fondi alle Agenzie del trasporto pubblico locale. Il massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione ha infatti emesso un provvedimento di sospensione della sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale amministrativo regionale, nel luglio scorso, aveva annullato la disciplina regionale che fa riferimento alla delibera 7644 del 2017.

In virtù di questa istanza, Regione Lombardia può ripristinare il 100% dei flussi di finanziamento del TPL ed erogare, conseguentemente, i circa 21 milioni di euro

bloccati per il periodo settembre-dicembre 2023.

Nello specifico, ecco la suddivisione delle risorse per Agenzia:

– Agenzia TPL Bergamo 1.653.773,6 euro;

– Agenzia TPL Brescia 1.904.410,56 euro;

– Agenzia TPL Como, Lecco e Varese 2.146.237,52 euro;

– Agenzia TPL CM Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia 13.735.696,96 euro;

– Agenzia TPL Cremona-Mantova 1.102.208,4 euro;

– Agenzia TPL Sondrio 275.893,56 euro.

“Una notizia importante – sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente – che permette a Regione Lombardia di mantenere i suoi impegni nei confronti del trasporto pubblico locale. Si tratta di risorse fondamentali per il prosieguo regolare del servizio: ricordo che solo grazie all’intervento di Regione, siamo stati in grado di scongiurare conseguenze ben più gravi per il settore del TPL”.

L’art. 17 della legge regionale 6/2012 prevede che il riparto delle risorse regionali per le Agenzie TPL sia determinato con riferimento ai costi standard dei servizi ed ai fabbisogni di mobilità. Con la DGR 7644/2017, quindi, sono state definite nuove percentuali di riparto delle risorse finanziarie, applicate a partire dal 2020.

Sulla delibera avevano presentato due distinti ricorsi l’Agenzia per il TPL di Milano Monza e Brianza Lodi e Pavia ed Autoguidovie Italiane.

Con riferimento a quest’ultimo ricorso, il Tar (sentenza del 10 luglio 2023) aveva accolto le motivazioni della ricorrente, annullando la deliberazione e le conseguenti erogazioni mensili ordinarie alle Agenzie.

A seguito della sentenza, la Regione si è attivata con urgenza per evitare l’interruzione del flusso finanziario, presentando ricorso in appello con richiesta di sospensiva presso il Consiglio di Stato. Parallelamente alla presentazione della richiesta di sospensiva, si è intervenuti con la DGR n. 969 del 18 settembre scorso per assicurare continuità dei servizi di trasporto, definendo provvisoriamente la rata mensile dovuta per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023, in € 46.840.993,00. Quindi, in via prudenziale pari al 90% della rata normalmente assegnata.

L’ordinanza del Consiglio di Stato, con provvedimento di sospensione della sentenza di primo grado del TAR Lombardia, consente ora alla Regione di ripristinare la totalità dei flussi di finanziamento del TPL, sbloccando il rimanente 10%.

“Le Agenzie TPL dovrebbero ringraziare Regione Lombardia per essere intervenuta prontamente, non fermando i flussi di erogazione delle risorse. In questi mesi abbiamo subito attacchi strumentali e privi di fondamenta: la pronuncia del Consiglio di Stato dimostra la correttezza dell’operato di Regione Lombardia, impegnata unicamente a garantire un servizio TPL efficace, efficiente e puntuale”.

(LNews)