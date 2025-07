ANSIA PER MARIA FRANCESCA, FIGLIA DELLA COPPIA MORTA IERI IN AUTO

BERGAMO – Maria Francesca Giovenzana, 32 anni, è ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione dell’ospedale ‘Papa Giovanni XXIII’ di Bergamo, dove lotta per la vita – ovviamente in prognosi riservata. La giovane donna è stata trasferita d’urgenza al nosocomio orobico in elicottero dopo essere stata estratta dalle lamiere contorte della Kia coinvolta nel terribile incidente stradale avvenuto ieri sulla Lecco-Bergamo.

Lo schianto frontale ha coinvolto la vettura guidata da suo padre Alessandro Giovenzana, con a bordo la madre Maria Assunta Cattaneo, entrambi calolziesi, che purtroppo sono deceduti sul colpo. Le cause dello scontro, ancora da accertare ufficialmente, potrebbero essere legate a un malore o a un colpo di sonno del conducente, 67enne come la moglie, che avrebbe improvvisamente perso il controllo dell’auto andando a impattare frontalmente contro un camion croato che percorreva la corsia opposta in direzione Cisano Bergamasco.

RedCro