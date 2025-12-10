“TRA LUCE E OMBRA” CON GLI SCATTI DI ROCCO LUCARIELLO

LECCO – L’associazione culturale Lumis Arte, con la collaborazione del Circolo Fratelli Figini, il patrocinio di Comune di Lecco, Provincia di Lecco e Comune di Monza, organizza la mostra “Tra luce e ombra”, che esporrà le fotografie realizzate da Rocco Lucariello. L’esposizione, dopo quelle dedicate ai lavori di Sara Invernizzi (Alpi, trame e visioni) e Silvia Foti (Mi piace il tempo fermo), prosegue l’iniziativa di Lumis nel dare spazio ad autori “giovani” ed esordienti.

Il percorso espositivo presenta le serie “cieli chiari” e “cieli scuri”, due sequenze di immagini che si guardano l’una nell’altra ritraendo gli stessi soggetti (sole, alberi spogli, rami intrecciati, profili di palazzi ed elementi architettonici fortemente geometrici) immergendoli però in atmosfere opposte, l’una chiara e ariosa, l’altra cupa e a tratti soffocante.

L’autore ha realizzato le proprie fotografie passeggiando per il centro di Monza durante l’inverno del 2024. L’intento del fotografo è semplice: fotografare il sole come unica presenza costante in un mondo che sembra essere stato abbandonato da tutto il resto. Anche la tecnica è semplice: i cieli chiari sono leggermente sovra esposti, quelli scuri leggermente sottoesposti.

Grazie a questa semplicità di intento e di sguardo, le fotografie fanno emergere il diverso rapporto del sole (presenza viva e vitale, simbolo di una speranza) con gli alberi che sembrano allungarsi per prenderlo, con gli edifici che quasi soffocano e tagliano il cielo in cui si muove. Le architetture però sono allo stesso tempo i luoghi dentro i quali abitiamo, dei quali possiamo sentirci prigionieri, ma anche dove poter cercare la nostra personale via d’uscita, la nostra sicurezza, ovviamente seguendo la luce.

L’esposizione sarà inaugurata sabato 13 dicembre alle 18 nella sala espositiva del Circolo Figini di Maggianico. In quest’occasione Lumis Arte sperimenterà una presentazione differente dal solito, grazie alla partecipazione di Paola Miduri, della compagnia del Domani, che condurrà, assieme a Rocco, i visitatori attraverso una lettura espressiva.