LECCO – Debutto sfortunato per il Lecco alla prima gara di Sere B disputata al Rigamonti-Ceppi dopo 50 anni di attesa. Il Brescia ha la meglio per due reti a zero ma gli aquilotti possono mangiarsi le mani per i due errori dal dischetto.

Al 3′ sono le rondinelle a mettere in chiaro le cose con la botta centrale di Borrelli che sorprende Melgrati e insacca il gol del vantaggio. Passano dieci minuti e i padroni di casa hanno la possibilità di riaprire il confronto: Novakovich va sul dischetto per un netto fallo di Di Stefano, ma colpisce il palo e la palla esce.

Il raddoppio biancoazzurro arriva al 18′ della ripresa, la firma è di Bianchi con la complicità della difesa locale che lo lascia solo davanti al portiere. Si gioca sette minuti oltre il 90′ e proprio sullo scadere il Var segnala al direttore di gara gli estremi per un rigore a favore del Lecco: sul dischetto Eusepi ma il suo tiro si rivela un passaggio al portiere.

Finisce così. 0-2 per gli ospiti e il Lecco che non riesce a coronare con dei punti la riconquista del suo Rigamonti-Ceppi.

