TRAFFICO IN TILT A LECCO, CAOS TRA I TRE PONTI CITTADINI

LECCO – Forti disagi alla viabilità nel pomeriggio di oggi, martedì 9, a partire dalle 16 circa. Nel tratto compreso tra i tre ponti della città, il traffico si è completamente bloccato in entrambe le direzioni, trasformando l’ora di punta in un vero e proprio incubo per automobilisti e pendolari.

Lunghe code si sono formate già dalle prime ore del pomeriggio, con rallentamenti che hanno coinvolto anche le arterie limitrofe.

Le cause del blocco non sono ancora state definite con precisione, ma l’episodio conferma la fragilità del nodo viabilistico lecchese, dove ogni imprevisto rischia di paralizzare la città.

