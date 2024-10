TRAFFICO “IN TILT”, LA POLIZIA CONSEGNA IN TEMPO FARMACI SALVAVITA URGENTI

LECCO – Nella mattinata di ieri 11 ottobre il personale della Polizia di Stato di Lecco – Squadra Volanti è intervenuto nei pressi del Comune di Abbadia Lariana per una segnalazione pervenuta in sala operativa, sulla linea di emergenza NUE112, di un furgone che trasportava farmaci salvavita, che dovevano essere consegnati con urgenza entro le 12 presso l’ospedale “A. Manzoni” di Lecco, nel reparto di medicina nucleare.

Le condizioni del traffico nella giornata di ieri erano critiche in quanto si era resa necessaria la chiusura della SS36 – Galleria San Martino per allagamento.

In quel momento tutte le pattuglie della Polizia Stradale di Lecco in servizio, impegnate a gestire l’emergenza traffico, si trovavano distanti dal luogo della richiesta.

La locale sala operativa ha inviato quindi una pattuglia della Squadra Volanti nei pressi dell’“Orsa Maggiore” di Lecco, in quanto ritenuta posizione più idonea e congeniale per “agganciare” il furgone “verde”, così come descritto dal richiedente.

I poliziotti della Volante sono riusciti ad intercettare il furgone all’altezza del distributore di benzina sul Lungolario Piave; una volta agganciato il mezzo gli agenti hanno riscontrato traffico intenso, con la presenza anche di numerosi mezzi pesanti, al punto che neanche l’utilizzo dei dispositivi luminosi ed acustici consentiva un agevole transito.

Tuttavia, con opportune segnalazioni manuali e manovre dell’autista, la Volante è riuscita a scortare il furgone ed a raggiungere l’ospedale Manzoni in soli sette minuti, quindi in tempo utile per la consegna dei medicinali salva-vita in reparto, per l’effettuazione del programmato intervento chirurgico.