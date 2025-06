TRAFFICO, LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ DI LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da martedì 2 a domenica 8 giugno 2025.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA,

via dell’ISOLA, il 3 giugno dalle 8.00 alle 12.00, altezza del civico 30, divieto di transito per ripristino pavimentazione in porfido;

via DELLA PERGOLA, dal 3 al 6 giugno, civico 51, restringimento regolamentato tramite movieri per posa cavo fibra ottica;

via GIACOMO SPREAFICO, dal 3 al 20 giugno dalle 8.00 alle 17.00, tratto compreso tra corso Monte Ortigara e via Francesco Berni, divieto di transito per lavori ;

via DEI PARTIGIANI, dal 3 al 6 giugno, civici 28, 37, 38, 56, 68, 73, 74, 84, 102 e 108, restringimento per sostituzione chiusini;

via DEI PARTIGIANI, dal 3 al 6 giugno, altezza intersezione via Agliati, restringimento per sostituzione chiusini e idrante sottosuolo;

via AGLIATI, dal 3 al 6 giugno, civici 3 e 18 e altezza intersezione con via Nino Castelli, restringimento per sostituzione chiusini;

via LEONARDO DA VINCI, il 4 giugno, civico 18, restringimento regolamentato tramite movieri per riparazione perdita saracinesca;

via ANTONIO GRAMSCI, il 4 giugno, civico 36, divieto di transito per occupazione suolo pubblico dalle 9 alle 13 il 4 giugno;

via MARSALA, dal 4 al 6 giugno, civico 10, restringimento regolamentato tramite movieri per riparazione cavo fibra ottica.

MERCATO IN CENTRO. Mercoledì 4 giugno: si veda qui la comunicazione del Comune

RESEGUP. Sabato 7 giugno, in occasione della corsa in montagna, organizzata dall’Asd 2 Slow, ci saranno delle limitazioni alla circolazione che riguarderanno le strade attraversate dal percorso di gara; si tratta del divieto di transito:

dalle 15.00 alle 20.30 sul Lungolario Isonzo,

dalle 7.00 alle 24.00 in via N. Sauro, piazza Affari e piazza Garibaldi, con sospensione della validità dei pass ZTL,

dalle 12.00 alle 15.00 in via Cavour, con sospensione della validità dei pass ZTL,

e dalle 14.30 alle 20.30, per il tempo necessario al transito dei corridori, su tutte le strade interessate dalla competizione.

Sarà previsto anche il divieto di sosta con rimozione forzata:

dalle 9.00 alle 16.00 in via Cavour e in via Caldone, nel tratto da via Rimembranze a via Marsala,

dalle ore 7.00 alle 24.00, in via Sauro e piazza Affari,

dalle 9.00 alle 21.00, sul Lungolario Isonzo, da largo Europa a piazza Cermenati,

e dalle 12.00 del 6 giugno alle ore 24.00 del 7 giugno, in piazza Garibaldi.