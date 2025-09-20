TRAGEDIA A BRIVIO: MORTE DUE 21ENNI TRAVOLTE DA UN’AUTO

BRIVIO – Due giovani donne di 21 anni sono morte nella serata di sabato a Brivio, travolte da un’auto sulla provinciale per Airuno mentre si stavano recando alla festa del paese. L’incidente è avvenuto intorno alle 22, poco dopo che le ragazze avevano parcheggiato la loro vettura nei pressi della palestra.

Le vittime stavano camminando insieme a una terza ragazza sul ciglio della strada. Un’auto condotta da una donna di 34 anni le ha colpite di spalle, investendole violentemente. Il bilancio è stato tragico: entrambe le ventunenni sono decedute sul colpo. La terza ragazza coinvolta è riuscita a salvarsi, ma le sue condizioni non sono state precisate.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti subito i carabinieri di Merate per i rilievi e la gestione dell’emergenza.

Le cause e la dinamica esatta dell’investimento sono al vaglio degli inquirenti.

