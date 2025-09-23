TRAGEDIA BRIVIO, IL RICORDO DI CHIARA: “GIORGIA E MILENA, VIVRÒ PER VOI”

BRIVIO – Chiara Consonni, l’unica sopravvissuta alla tragedia di Brivio in cui hanno perso la vita Giorgia Cagliani e Milena Marangon , ha voluto rivolgere un pensiero affettuoso alle sue due care amiche, con cui condivideva momenti di gioia.

In un post su Instagram Chiara, che si è salvata perché è stata urtata di striscio nell’incidente mortale causato da un 34enne polacco al volante di un furgone, ha pubblicato una foto che le ritrae insieme, sorridenti davanti a uno specchio, forse durante una serata trascorsa fuori.

Il messaggio della ragazza 21enne di Robbiate trasmette tutto l’amore e la nostalgia per quelle risate e quei momenti felici ormai irripetibili: “Tanti sorrisi e momenti felici… Purtroppo non abbastanza. Vi voglio bene. Sarete sempre nel mio cuore”. La giovane ha infine lasciato una promessa commovente: “Vivrò per voi”, un impegno a portare avanti il ricordo e lo spirito delle sue amiche.