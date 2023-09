BRANDIZZO (TO) – “La sicurezza sul lavoro non può essere considerata un costo. Da troppo tempo il lavoro è diventato una merce. Bisogna invertire la rotta e rimettere al centro le persone” Lo afferma Tino Magni, presidente della Commissione di indagine sulle condizioni di lavoro, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di Palazzo Madama.

“Non è accettabile – prosegue il senatore lecchese – fare solo la conta dei morti, bisogna affrontare il tema della precarietà e dei subappalti. E le privatizzazioni hanno portato un peggioramento delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici. Servono norme che regolino gli appalti, non come ha fatto il governo che ha liberalizzato i subappalti a cascata. Chi paga il prezzo più alto sono sempre i lavoratori. È ora di dire basta. Siamo al fianco dei sindacati e dei lavoratori che oggi hanno manifestato a Vercelli in memoria dei 5 operai morti nella tragedia di Brandizzo e per dire stop morti sul lavoro”.