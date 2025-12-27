TRAGEDIA DI BRIVIO, ANDRÀ AI DOMICILIARI IL 34ENNE POLACCO

LECCO – Krzysztof Jan Lewandowski, il 34enne polacco che il 20 settembre ha investito e ucciso Giorgia Cagliani e Michela Marangon mentre camminavano lungo la provinciale dirette alla sagra di Brivio, lascia il carcere e andrà ai domiciliari.

Il gip di Lecco, Gianluca Piantadosi, ha accolto la richiesta dei suoi avvocati, nonostante il parere contrario della Procura. La misura prevede l’applicazione del braccialetto elettronico e diventerà effettiva non prima del 7 gennaio, quando sarà disponibile un posto in una casa d’accoglienza a Milano. Lewandowski, privo di domicilio in Italia, era detenuto da tre mesi tra Pescarenico, San Vittore e infine Opera.

L’uomo è accusato di duplice omicidio stradale aggravato dalla guida sotto effetto di stupefacenti e dalle 14 ore consecutive al volante. Le indagini hanno ricostruito che le tre ragazze camminavano in fila indiana sul margine della carreggiata quando il furgone le ha travolte a circa 80 km/h. La versione dell’indagato – che sosteneva di essere stato abbagliato – è stata smentita da un video di sorveglianza.

Per Lewandowski è stato disposto il giudizio immediato, con prima udienza a febbraio. La difesa valuta il rito abbreviato, che comporterebbe uno sconto di pena in caso di condanna.

