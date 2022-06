GRIGNA SETTENTRIONALE – Oltre cinquemila volte era arrivato sulla vetta della Grignone, e proprio sulla montagna che conosceva meglio oggi ha perso la vita.

Claudio Ghezzi, 69enne esperto alpinista originario di Missaglia, era celebre per le salite quotidiane verso il Rifugio Brioschi.

L’allarme alle 12.30, l’eliambulanza di Como e i tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto la Ferrata al Sasso dei Carbonari per un incidente le cui dinamiche sono ancora da chiarire ma per lui non c’era nulla da fare.