BELLANO – Una escursionista è morta nel primo pomeriggio odierno per una caduta in zona Sant’Ulderico, a Vendrogno. La donna era col marito, che attorno alle 13.15 ha allertato i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno solo potuto constatare il decesso e non è stato necessario far intervenire le squadre del Soccorso alpino, comunque allertate. Verso le 15.45 l’arrivo dell’elicottero per il recupero del corpo.