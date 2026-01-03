TRAGEDIA IN VOLO SUL CORNIZZOLO, OGGI L’ADDIO AD ANDREA PONZONI

Andrea Ponzoni

Profondo cordoglio a Suello per la morte di, 37 anni, istruttore di parapendio conosciuto come “Ponz”. L’incidente è avvenuto durante un volo acrobatico dal monte, quando il pilota è rimasto avvolto nella vela senza possibilità di liberarsi o attivare il paracadute di emergenza. L’impatto al suolo è stato fatale e non sono emersi elementi che indichino cause diverse dall’incidente. Il magistrato ha disposto la restituzione della salma ai familiari. Ponzoni

Questa mattina alle 10:30 si svolgono i funerali nella parrocchia di Vighizzolo di Cantù.

Forte la commozione tra piloti e amici dell’Aeroclub Monte Cornizzolo. Sui social numerosi i messaggi di affetto e di saluto per un uomo che aveva fatto del volo la propria vita.