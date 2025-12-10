TRAGEDIA LEGNONE, UDIENZA RINVIATA PER 8 TRA MANAGER LEONARDO E PILOTA

LECCO – È durata meno di un’ora ed è stata aggiornata l’udienza preliminare nei confronti degli otto imputati, sette manager di Leonardo e il pilota collaudatore, per la tragedia sul Legnone del 16 marzo 2022, dove nello schianto dell’aereo morì il pilota in formazione.

ll jet, decollato dall’aeroporto di Venegono, in provincia di Varese era condotto da Giampaolo Goattin, pilota collaudatore, e dal pilota in formazione di una società esterna David Alexander Ashley e si schiantò contro il Legnone. Pilota e copilota si lanciarono con il paracadute fuori dall’abitacolo, Goattin rimase impigliato in uno sperone di roccia e si salvò, mentre Ashley finì in un dirupo e morì. Gli otto imputati devono rispondere di disastro aviatorio colposo e omicidio colposo per violazione della normativa anti infortunistica.

Unipol ha già risarcito la famiglia della vittima, ma ha chiesto di costituirsi parte civile.

I legali degli otto imputati hanno quindi chiesto un rinvio per valutare l’istanza avanzata dall’assicurazione e il Gup Gianluca Piantadosi ha accolto la richiesta e aggiornato l’udienza al prossimo febbraio.

