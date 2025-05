DOPPIA TRAGEDIA SUL RESEGONE: DUE ESCURSIONISTI PERDONO LA VITA

LECCO – Tragedia sulle montagne lecchesi all’ora di pranzo: un escursionista bergamasco di 44 anni ha perso la vita sul Monte Resegone, precipitando per diversi metri lungo la Val Caldera, sul versante che guarda Morterone. L’incidente si è verificato intorno alle 12.30, quando alcuni testimoni hanno assistito alla scena e lanciato immediatamente l’allarme ai soccorsi.

Sul posto si è rapidamente portato l’elisoccorso decollato da Como, mentre in un primo momento era stato allertato anche il Soccorso Alpino (CNSAS).

Nonostante la tempestività dell’intervento, per l’escursionista – secondo le prime informazioni un uomo di 44 anni originario di Treviglio (BG) – non c’era già più nulla da fare: l’equipe medica non ha potuto che constatarne il decesso. Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto lungo il versante della Val Caldera, un’area nota per i suoi sentieri panoramici ma anche per alcuni passaggi particolarmente esposti e insidiosi, soprattutto in presenza di ghiaccio o condizioni meteo avverse.

Successivamente, seconda tragedia con una caduta fatale a un altro escursionista, in questo caso cinquantenne. Aggiornamenti a breve su quest’ultimo, drammatico episodio di cronaca – avvenuto sempre sul Resegone.

