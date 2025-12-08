TRAGEDIA VALMALENCO: LA PROCURA INDAGA L’ELICOTTERISTA

SONDRIO – La Procura di Sondrio ha aperto un’inchiesta per disastro aviatorio, omicidio colposo e lesioni in seguito all’incidente aereo avvenuto giovedì a Lanzada, in Valmalenco. L’incidente ha coinvolto un elicottero modello Aerospatiale AS 350 Écureuil, un velivolo leggero con registrazione austriaca, noto per la sua elevata affidabilità.

Nell’incidente ha perso la vita Thomas Ledesma , giovane operaio colombiano di 29 anni residente a Valmadrera, deceduto nello schianto contro un pendio su cui stava lavorando per la bonifica di una frana. Anche altri passeggeri sono rimasti feriti: una collega operaia di 27 anni, il copilota di 54 e il pilota, Maurizio Folini, 60enne originario di Chiuro. Folini, riconosciuto per la sua esperienza nei soccorsi aerei sull’Himalaya, è tra gli indagati ed è già stato dimesso dall’ospedale.

Gli investigatori definiscono l’apertura del fascicolo “un atto dovuto”. Tra le possibili cause dell’incidente potrebbe esserci un errore umano. È in programma l’autopsia sulla vittima e l’analisi tecnica del relitto. Inoltre, Folini avrà la possibilità di nominare periti e consulenti di fiducia e sarà sottoposto a interrogatorio, che sarà decisivo per chiarire i fatti.

Con l’aiuto del comandante Stefano Benassi, ex pilota militare di alto livello nominato come esperto, e del personale dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv), la Procura sta esaminando tutta la documentazione relativa all’elicottero, inclusi dati sulla fabbricazione, manutenzione, riparazioni e eventuali malfunzionamenti. L’obiettivo è anche individuare misure preventive che possano evitare episodi simili in futuro.