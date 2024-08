TRAGUARDO PER STEFANIA “STEPPO” VALSECCHI: IN BICI A SEIMILA METRI SULL’HIMALAYA

LECCO – Stefania “Steppo” Valsecchi, insegnante 55enne originaria di Lecco, ha recentemente raggiunto un traguardo straordinario: è diventata la prima donna a pedalare sul passo Umling-La (foto in copertina), il valico più alto del mondo, situato a 5810 metri di altitudine al confine tra India e Tibet, sull’Himalaya. Questa avventura, che ha avuto inizio ai primi di agosto, ha visto Stefania affrontare un percorso di 1000 chilometri in 18 giorni, con un dislivello totale di quasi 15mila metri, sempre sopra i 4mila metri, dove l’aria è rarefatta e la respirazione diventa difficile.

Stefania ha intrapreso questo viaggio con un gruppo di altri ciclisti italiani, conosciuti grazie a un amico comune, e un team di supporto. Durante il percorso, hanno seguito un itinerario ad anello lungo i fiumi Zanskar e Indo, vivendo in tenda e mangiando all’aperto. L’insegnante ha portato con sé nel cuore i volontari dell’associazione Cancro Primo Aiuto, che sostiene i pazienti oncologici, dedicando il viaggio a coloro che stanno combattendo contro il cancro.

Al termine dell’impresa, Stefania ha riflettuto sui magnifici cieli stellati e sugli spazi incontaminati che ha attraversato, esprimendo anche un pensiero per i bambini locali che vivono in condizioni di povertà estrema a cui ha donato, insieme al proprio gruppo, medicinali, vestiti e materiale didattico.

Questa non è la prima avventura di Stefania; nel 2023 aveva già raggiunto Ushuaia, in Patagonia, dimostrando una costante determinazione e passione per l’avventura in bicicletta.