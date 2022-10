TRAONA (SO) – Le penne nere della Valtellina si preparano a dare l’ultimo saluto all’alpino Carlo Bonini, classe 1922. Bonini ricordava e raccontava la sua ritirata di Russia, ma tutto era iniziato nel gennaio 1942 quando venne arruolato, alpino del Battaglione Morbegno, a Merano. A luglio partì per il fronte russo, ad ottobre l’avanzata aveva quasi raggiunto Mosca, poi si sa come finì.