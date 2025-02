TRASPORTI: 312 MILIONI DI INVESTIMENTI PER LA PROVINCIA DI LECCO

LECCO – Oggi si è svolto un incontro organizzato dall’assessore ai trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente con gli enti locali del territorio lecchese, valtellinese e comasco, in merito all’interruzione del servizio ferroviario prevista tra il 15 giugno e il 14 settembre di quest’anno, nelle tratte Lecco-Tirano e Lecco-Chiavenna. La chiusura è resa necessaria per la realizzazione di una serie di interventi strategici mirati a migliorare l’efficienza e l’accessibilità delle infrastrutture locali. Regione Lombardia ha già predisposto un piano di azione che prevede l’implementazione di soluzioni alternative di trasporto.

All’incontro ha partecipato anche il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza. L’occasione è stata utile per capire quante risorse sono state investite per il territorio della provincia di Lecco sul lato ferroviario. “In particolare, esprimo grande soddisfazione per i 312 milioni di euro investiti che permetteranno di realizzare importanti opere che mirano a rispondere alle esigenze di modernizzazione e sicurezza dei cittadini – ha detto Piazza – I progetti includono opere di efficientamento delle sedi di incrocio volto a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico; l’innalzamento dei marciapiedi, il restyling delle stazioni ferroviarie di Lecco e Colico che non solo garantirà una maggiore fruibilità delle stazioni, ma anche una migliore qualità del servizio per tutti gli utenti, rendendo i luoghi più accoglienti e sicuri. Particolare attenzione è stata dedicata agli interventi di accessibilità, con il prolungamento dei marciapiedi che permetteranno di garantire una mobilità più agevole, in linea con le esigenze di un’utenza sempre più diversificata”.

“Altri progetti di grande rilevanza che contribuiranno significativamente alla sicurezza stradale e alla fluidità del traffico sono la realizzazione del sottopasso di Abbadia Lariana e l’eliminazione del passaggio a livello di Bellano, iniziative che fanno parte di un piano di miglioramento delle infrastrutture locali con un investimento mirato alla sicurezza dei cittadini. Inoltre, verrà introdotto il nuovo sistema leC (Informazione elettronica e Comunicazione) che fornirà informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico, le interruzioni del servizio, e le alternative di viaggio, migliorando significativamente la qualità del servizio pubblico”.

“Questi investimenti rappresentano un passo fondamentale per il miglioramento delle infrastrutture della provincia lecchese, con impatti positivi sulla qualità della vita dei cittadini, sul flusso del traffico e sull’efficienza complessiva dei trasporti. Il progetto, che vedrà il coinvolgimento di vari enti e realtà locali, è pensato per rispondere alle sfide del futuro, promuovendo un sistema di trasporto più moderno e sostenibile. Voglio sottolineare l’importanza di progetti come questi, che non solo risolvono problematiche storiche, ma contribuiscono anche a rendere le città più vivibili e sicure per tutti. Il Governo, grazie al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, attraverso questi investimenti dimostra il suo impegno per la sicurezza e il benessere della comunità, lavorando costantemente per migliorare la qualità dei trasporti e la gestione delle infrastrutture”, ha concluso Mauro Piazza.