TRASPORTI. BUS SULLA LECCO-MOLTENO-MONZA, LUCENTE: “SOLUZIONE OTTIMALE”

LECCO – Incontro in Regione Lombardia per fare il punto della situazione in seguito all’interruzione della linea ferroviaria S7 Lecco-Molteno-Monza per una serie di lavori infrastrutturali programmati da RFI, iniziati lo scorso 9 giugno, che termineranno il 9 settembre.

Interruzioni che hanno portato a una programmazione di bus sostitutivi lungo tutto il territorio coinvolto. Al tavolo, presieduto dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, hanno partecipato i rappresentanti di Trenord e i consiglieri regionali del territorio, Alessandro Corbetta e Alessia Villa.

“Dopo un iniziale periodo di assestamento – spiega Lucente – abbiamo ridotto al minimo le criticità per i viaggiatori, organizzando un servizio sostitutivo di bus adeguato alle esigenze dei territori. Uno sforzo notevole, da parte di Regione Lombardia e Trenord, per garantire un’offerta su ferro e gomma ottimale, nonostante gli interventi infrastrutturali previsti, proprio per migliorare il sistema. A dimostrazione del nostro interesse nei confronti dei pendolari che meritano di avere servizi efficienti, puntuali e moderni. Stiamo lavorando per raggiungere questi obiettivi”.

Sul territorio è stato organizzato un servizio bus tra Monza e Lecco con navette anche per collegare le località intermedie, in modo da permettere ai viaggiatori di poter raggiungere Monza e usufruire delle linee ferroviarie S8 (Milano-Carnate-Ponte S.Pietro), S11 (Milano-Chiasso) e Milano-Asso. Per tutti i 90 giorni dei lavori, gli abbonamenti della linea S7 saranno validi anche sulle altre linee del territorio.