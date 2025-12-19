TRASPORTI & DISAGI. “FROM TRENHELL, NUOVA GIORNATA DI ORDINARIO STRESS”

Cara Lario News,
giornata di ordinaria amministrazione oggi: treno delle 7.02 cancellato, informazione giunta tramite interrogatorio astanti dotati di app aggiornata – perchè nella rimodernata stazione di Mandello:
–il tabellone è fuori uso (vedi foto)
-gli annunci dagli altoparlanti risultano comprensibili forse a pipistrelli e balene, ma …