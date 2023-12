TRASPORTO PUBBLICO: CONTRIBUTI NEL LECCHESE PER NUOVI BUS E PENSILINE

LECCO – L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese sempre più vicina alle aziende di trasporto incaricate del pubblico servizio e ai Comuni interessati dal trasporto pubblico locale. In particolare, sono stati messi a disposizione di aziende e Comuni ben 395.320 euro per l’acquisto di nuovi autobus, paline e pensiline per migliorare il servizio di trasporto pubblico locale.

Focalizzandoci sui contributi destinati al territorio lecchese, 118.820 euro vanno a Linee Lecco spa per l’acquisto di nuovi automezzi, 40.500 euro al Comune di Cremeno e 15mila a quello di Cassina Valsassina per l’acquisto di nuove pensiline.

Tutto nasce dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia che con deliberazione n. 40 lo scorso 4 Ottobre aveva deciso di destinare, tramite apposito bando, una quota dell’avanzo libero di amministrazione, 395.320 euro appunto, all’erogazione di un contributo in conto capitale alle aziende di trasporto incaricate di pubblico servizio nel bacino di competenza, ovvero ai comuni interessati ad interventi volti alla promozione del trasporto.

Il contributo era destinato all’acquisto di autobus e/o relativi sottosistemi destinati a specifiche categorie di utenza ovvero dedicati al servizio TPL su linee di bacino effettuate su tracciati stradali con ridotte caratteristiche dimensionali, all’acquisto di paline e di pensiline, relativi arredi e banchine, anche rialzate, per una più sicura e confortevole attesa e per un migliore afflusso e deflusso dei viaggiatori dal mezzo di trasporto.