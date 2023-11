TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: SFIORA I 3 MILIONI IL CONTRIBUTO REGIONALE PER COMO-LECCO-VARESE

MILANO – La giunta regionale ha integrato le risorse già assegnate alle sei Agenzie del TPL per i servizi di traporto pubblico locale. Con questo provvedimento, all’Agenzia del TPL Como-Lecco-Varese sono state assegnate ulteriori risorse regionali pari a 386.128,51 euro che si aggiungono ai 2.575.485,02 euro di provenienza dal fondo statale per un totale di 2.961.613,53 euro, “a differenza – interviene il sottosegretario Mauro Piazza – di quanto affermato da chi aveva accusato pubblicamente Regione Lombardia di tagli al trasporto pubblico locale”.

Le risorse aggiuntive che Regione Lombardia ha ripartito alle Agenzie del TPL lombarde sono necessarie al fine di evitare carenza di liquidità al settore del trasporto pubblico locale in un periodo critico sotto il profilo dei costi operativi dei servizi e di consentire alle Agenzie di garantire l’equilibrio economico-finanziario degli affidamenti in essere e gli obblighi in capo alle aziende esercenti i servizi di TPL.

Si tratto nel complesso di uno stanziamento governativo pari a 25 milioni di euro, che Regione ha deciso di incrementare con ulteriori 3,7 milioni di risorse proprie. Nello specifico, ecco la suddivisione delle risorse per Agenzia:

Agenzia TPL Bergamo 2.282.057,88 euro;

Agenzia TPL Brescia 2.627.914,23 euro;

Agenzia TPL Como, Lecco e Varese 2.961.613,53 euro;

Agenzia TPL CM Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia 18.954.018,65 euro;

Agenzia TPL Cremona-Mantova 1.520.947,81 euro;

Agenzia TPL Sondrio 380.708,13 euro.