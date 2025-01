VALMADRERA – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina verso le 9.40 a Valmadrera per soccorrere una donna di 74 anni traumatizzata mentre era in piscina. Una volta in acqua i pompieri – giunti da Valmadrera e da Lecco – hanno immobilizzato l’anziana tramite spinale per poi consegnarla ai sanitari.