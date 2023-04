LECCO – Condanna a tre anni e revoca patente. È la sentenza del giudice Martina Beggio nei confronto di R. T., autista 63enne che il 29 ottobre 2019 investì sul lungolago di Lecco, in prossimità dello svincolo di via Capodistria Mario Ronzoni, 70 anni, professore in pensione e volontario della parrocchia San Nicolò.

Mario Ronzoni morì poco dopo il suo arrivo all’ospedale Manzoni di Lecco. A giudizio per omicidio stradale è finito il conducente del mezzo pesante, assistito dall’avvocato Roberto Corbetta. La perizia del consulente dell’accusa ha indicato la velocità del mezzo, 64,7 km/h, leggermente superiore al limite fissato in quella zona. L’imputato si è difeso sostenendo che viaggiava nel limite. Al termine della discussione il viceprocuratore onorario Caterina Scarselli, lo scorso gennaio, aveva chiesto un anno e otto mesi di pena, e la revoca della patente, il difensore dell’autista, l’avvocato Roberto Corbetta l’assoluzione o il minimo della pena.

Oggi il giudice Martina Beggio ha condannato l’autista a tre anni e gli ha revocato la patente. Le motivazioni saranno depositate in 90 giorni, che saranno valutate dal difensore per l’eventuale ricorso in Appello.

A. Pa.