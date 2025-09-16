TRE GIORNI DI EVENTI A CALOLZIO PER I 95 ANNI DEL GRUPPO ALPINI

CALOLZIOCORTE – Un traguardo importante per il Gruppo Alpini “Pippo Milesi” di Calolziocorte, che si prepara a festeggiare 95 anni di fondazione con una serie di iniziative che coinvolgeranno la comunità da venerdì 19 a domenica 21 settembre. Con i suoi 200 iscritti, il gruppo si conferma tra i più numerosi e attivi della sezione bergamasca dell’Associazione Nazionale Alpini.

La celebrazione prende il via venerdì 19 settembre alle 20 con la messa presso la chiesetta dei santi Eurosia e Francesco Saverio in località La Cà. A seguire, alle 21, aperitivo in sede accompagnato dalla musica del gruppo Fisarmoniche sotto la Grigna, per un inizio all’insegna della convivialità.

Sabato 20 settembre sarà dedicato alla memoria dei caduti, con la deposizione di corone e omaggi floreali nei luoghi simbolo del territorio: dal Cimitero Maggiore al Parco A.N.A., passando per Piazza Verdi, la Chiesa vecchia di Sala e il monumento a don Gnocchi.

In serata, alle 21, concerto del Coro ANA dell’Adda e della banda musicale G. Donizetti, presso l’Oratorio di Sala, con la partecipazione della scuola dell’infanzia “Caterina Cittadini”.

Domenica 21 settembre, la giornata conclusiva, inizierà alle 9 con l’ammassamento in Piazza Vittorio Veneto, seguito dall’alzabandiera e dalla sfilata per le vie cittadine, accompagnata da bande musicali e dal coro ANA.

Alle 10:30 la messa nella Chiesa Arcipresbiterale e alle 11:30 gli interventi delle autorità e il saluto del Capogruppo.

Gran finale alle 12:30 con il tradizionale rancio alpino presso l’Oratorio di Sala (prenotazione obbligatoria al numero 353 4856996, costo 30 euro); dalle 15, pomeriggio danzante con fisarmoniche.