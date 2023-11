TRE GIOVANI A PROCESSO A LECCO PER SPACCIO DI DROGA E ARMI

LECCO – Spaccio di droga e armi, tre giovani – Lehito David Gapea, Augustin Ameyibor e Lamin Conteh – sono a processo davanti al giudice Martina Beggio.

L’operazione era stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Lecco nell’agosto dello scorso anno e oggi è stata ricostruita in aula da Andrea Rados della Mobile e dai colleghi della sezione Narcotici e della Polfer. Inizialmente vennero scoperti 204 grammi di hashish su un’auto con a bordo due persone. La successiva perquisizione – in un garage del rione Santo Stefano di Lecco – portò alla scoperta di 5 chili di hashish, 303 grammi di cocaina, 3 kg di marijuana e due pistole con munizioni.

In carcere finirono sei persone, dieci i denunciati a vario titolo per spaccio, ricettazione, detenzione abusiva e porto d’armi abusivo. L’avvocato Marilena Guglielmana ha scelto il dibattimento per dimostrare l’estraneità di Lehito David Gapea, detenuto nel carcere di Lecco, e già nelle prime battute del processo ha incalzato con domande e richieste di chiarimenti.

A. Pa.