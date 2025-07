TRE GIOVANI TALENTI VOLANO NEI PRO: ORGOGLIO PER IL SALA GALBIATE

GALBIATE – È un’estate ricca di soddisfazioni per il settore giovanile del Sala Galbiate, che vede ben tre dei suoi giovani atleti spiccare il volo verso il calcio professionistico, approdando ufficialmente alla Calcio Lecco 1912. Un traguardo importante che testimonia l’efficacia del lavoro svolto negli anni e la solidità di una collaborazione strategica con la storica società bluceleste.

Il primo a fare il grande salto è Leonardo Sormani, classe 2011, cresciuto con passione e impegno all’interno del vivaio. Il suo percorso rappresenta un esempio virtuoso di crescita sportiva e personale, culminata ora in questa nuova sfida nel mondo dei professionisti.

A seguire, arriva anche la conferma del passaggio di Alessandro Turrisi, classe 2017, tra i più giovani a essere stato selezionato da una squadra professionistica. Un risultato che dimostra l’attenzione posta sin dai primi anni nella formazione tecnica e umana dei giovani calciatori.

Infine, la notizia dell’approdo in bluceleste anche per Leonardo Meschi, classe 2015, chiude un trittico di successi che riempie di orgoglio tutto lo staff tecnico e dirigenziale. Si tratta del terzo trasferimento estivo nei professionisti, una cifra che non è casuale, ma frutto di una strategia ben precisa basata su osservazione costante, percorsi di crescita personalizzati e sinergie con club di livello.

“La stretta collaborazione con la Calcio Lecco 1912 è un elemento fondamentale per offrire ai nostri ragazzi opportunità concrete di crescita”, sottolineano i responsabili del settore giovanile. “Ogni salto nei Pro è un successo condiviso, che rafforza la nostra missione educativa e sportiva. Ai tre giovani Leonardo Sormani, Alessandro Turrisi e Leonardo Meschi vanno i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, con la certezza che porteranno con sé i valori e l’identità che hanno imparato indossando i nostri colori. Buona fortuna ragazzi, il vostro viaggio nel mondo dei professionisti è appena iniziato!”

RedSpo