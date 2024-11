LECCO – I Vigili del Fuoco tramite la squadra SAF sono intervenuti sabato sera in zona Tecett per ricercare e soccorrere tre persone in difficoltà sul San Martino. Dopo circa 30 minuti hanno trovato e messo in sicurezza gli escursionisti in pericolo.

Successivamente, in collaborazione con una squadra del Soccorso Alpino hanno riaccompagnato via terra i tre malcapitati.

L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa tre ore e mezza.

RedCro