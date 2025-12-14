TRE PUNTI FONDAMENTALI PER PICCO LECCO, 3-0 A PROMOBALL BRESCIA

LECCO – Una vittoria sofferta ma preziosa per Orocash Picco Lecco, che davanti al proprio pubblico conquista tre punti fondamentali contro una Promoball coraggiosa e determinata. Le bresciane hanno confermato le attese: squadra sfrontata e alla ricerca di punti, capace di mettere in difficoltà le padrone di casa soprattutto nella prima metà di gara.

Lecco, partita contratta e poco incisiva nei primi scambi, ha faticato a imporre il proprio gioco. Dalla seconda parte del secondo set, però, la squadra ha trovato ritmo e brillantezza, mostrando un gioco più vivace e divertente che ha permesso di chiudere il match con un netto 3-0.

Un successo che vale oro per la classifica e che dà fiducia in vista della prossima sfida esterna a Venezia, contro l’unica formazione più giovane del campionato.

A fine match l’analisi di coach Federico Belloni: “È stata una partita simile a quella della scorsa settimana nell’approccio iniziale: un avvio rigido e teso, consapevoli che non potevamo sottovalutare l’avversario. Buona la spinta al centro, con Genovese e Frigerio in grande forma. Ora testa a Venezia, sarà una gara diversa.”

“Era importante ottenere un bottino pieno – ha commentato il capitano Arianna Lancini -. Abbiamo sofferto all’inizio, ma ogni partita fa storia a sé e non possiamo permetterci cali di concentrazione.”

“Abbiamo ancora tanto margine di miglioramento, ma quella di oggi è stata una buona serata”, il pensiero di Alessia De Gregorio.

Orocash Picco Lecco vs Promoball Sanitars Brescia 3-0

(25-22, 26-24, 25-21)

RedSpo