Buongiorno Direttore e grazie per lo spazio e l’attenzione che Valsassinanews ha sempre riservato a quello che noi amanti della Natura e delle bellezze paesaggistiche del Resegone non abbiamo esitato a definire “l’orribile progetto” che altre persone poco lungimiranti vorrebbero invece realizzare attorno all’incantevole territorio su alla Costa del Palio. Fortunatamente non se ne sente più parlare da un po’ di tempo ma sappiamo che i carboni ardenti ancora luccicano sotto la cenere che mal li ricopre. Ci risulta che in terra bergamasca non sia stato rieletto il consigliere regionale che fin da subito aveva sponsorizzato il poco illuminato progetto di collegare con una dannosa striscia di asfalto la Valle Imagna con la Valsassina e la Val Taleggio passando per la piccola ed evidentemente poco protetta Morterone.

Ci dicono che anche qui c’è chi è favorevole alla realizzazione di questa autentica porcata ma siccome non se ne vantano pubblicamente come di solito fanno i politici che subodorano aria di nutriti finanziamenti e facili successi purtroppo non sappiamo esattamente chi sono ma ci piacerebbe confrontarci con loro che invece tacciono e forse se ne sono già pentiti di aver illusoriamente pensato…