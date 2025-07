LECCO-BERGAMO, TREMENDO INCIDENTE: MUOIONO DUE GIOVANI DONNE

Sul posto, tra Sala e San Carlo, prima di Bisone, sono prontamente intervenuti i soccorritori della centrale 112 e numerosi mezzi di emergenza: carabinieri del comando di Lecco, vigili del fuoco, ambulanze e due eliambulanze delle basi di Como e Bergamo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma dalle prime ricostruzioni pare che il mezzo pesante si sia scontrato con una vettura coinvolgendo in totale quattro persone. L’auto è andata distrutta.

Il bilancio è drammatico: una delle persone coinvolte, due ragazze secondo le prime indiscrezioni, sono decedute sul colpo nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario giunto rapidamente sul luogo. Gli altri feriti sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali della zona. Le loro condizioni sarebbero serie, ma al momento non sono noti ulteriori dettagli sulle identità.

La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte degli inquirenti.

Segue aggiornamento non appena disponibili ulteriori informazioni sull’accaduto e sulle persone coinvolte.

RedCro