MONTE MARENZO, TREMENDO INCIDENTE: MUORE UNA GIOVANE DONNA

MONTE MARENZO – Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:15, in via Roma a Monte Marenzo. Nel terribile schianto, che ha coinvolto un mezzo pesante e quattro persone, una giovane donna avrebbe perso la vita (in corso gli accertamenti).

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della centrale 112 e numerosi mezzi di emergenza: carabinieri del comando di Lecco, vigili del fuoco, ambulanze e due eliambulanze delle basi di Como e Bergamo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma dalle prime ricostruzioni pare che il mezzo pesante si sia scontrato con altre vetture coinvolgendo in totale quattro persone. Il bilancio è drammatico: una delle persone coinvolte, una ragazza giovane secondo le prime indiscrezioni, è deceduta sul colpo nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario giunto rapidamente sul luogo. Gli altri feriti sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali della zona. Le loro condizioni sarebbero serie, ma al momento non sono noti ulteriori dettagli sulle identità. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi da parte degli inquirenti. L’intera comunità di Monte Marenzo è sconvolta da questa tragedia che macchia di dolore una normale giornata di metà luglio. Segue aggiornamento non appena disponibili ulteriori informazioni sull’accaduto e sulle persone coinvolte.