TRENI, DAL 18 MARZO LAVORI TRA MONZA E CALOLZIO: SOSPESE ALCUNE FERMATE

MILANO – Dal 18 marzo al 21 giugno, saranno svolti importanti lavori di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria tra Monza e Calolziocorte, dove transitano le linee Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, S8 Milano-Lecco e Milano-Carnate-Ponte San Pietro. Gli interventi, che sono finalizzati a potenziare l’infrastruttura e migliorare le performance di circolazione, comporteranno variazioni dei tempi di percorrenza.

Per consentire la regolarità del servizio durante i lavori, occorre sospendere temporaneamente alcune fermate delle linee che transitano lungo la tratta interessata. Resterà garantita la mobilità dei viaggiatori, con l’attivazione di servizi sostitutivi su bus e l’indicazione di itinerari alternativi.

Dal 18 marzo al 24 aprile, i treni della linea S8 in direzione Lecco fermeranno nelle stazioni di Osnago e Airuno una volta ogni ora anziché ogni mezz’ora. Dal 27 aprile al 21 giugno il medesimo provvedimento sarà applicato ai treni della linea S8 in direzione Milano.

In particolare: dal 18 marzo le corse S8 in partenza da Milano in direzione Lecco non effettueranno alternativamente le fermate di Osnago (sospesa per le corse in partenza da Milano P. Garibaldi al minuto .52 e in arrivo a Osnago al minuto .23) e Airuno (sospesa per le corse in partenza da Milano P. Garibaldi al minuto .22 e in arrivo ad Airuno al minuto .06). Farà eccezione la corsa 24818 (Milano P. Garibaldi 6.22-Lecco 7.24) che manterrà la fermata ad Airuno alle 7.06 per garantire gli spostamenti degli studenti.

Viceversa, dal 27 aprile le corse S8 in partenza da Lecco in direzione Milano non effettueranno alternativamente le fermate di Osnago (sospesa per le corse in partenza da Lecco al minuto .06 e in arrivo a Osnago al minuto .34) e Airuno (sospesa per le corse in partenza da Lecco al minuto .36 e in arrivo ad Airuno al minuto .51). Per i viaggiatori sarà attivato un servizio sostitutivo che nei giorni feriali prevedrà una corsa ogni ora da Carnate a Calolziocorte, con fermate a Osnago, Cernusco, Olgiate e Airuno.

Nei festivi le corse della linea S8 non effettueranno la fermata di Osnago; sarà attivato un servizio sostitutivo su bus Carnate-Osnago-Cernusco.

Nello stesso periodo, sulla linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano le corse RegioExpress in partenza da Milano in direzione Colico/Sondrio/Tirano (numerazione pari) non effettueranno la fermata di Mandello dal 18 marzo al 24 aprile. Dal 27 aprile al 14 giugno i treni provenienti da Tirano e diretti a Milano Centrale non effettueranno la fermata di Mandello. I viaggiatori potranno utilizzare i treni della linea Lecco-Colico-Sondrio.

Sempre per lavori, dal 18 marzo al 24 aprile sulla linea Milano-Carnate-Ponte San Pietro le corse in partenza da Milano in direzione Ponte San Pietro (numerazione dispari) tutti i giorni negli orari 5.30-15.30 e 20.30-21.30 non effettueranno la fermata di Arcore. Dal 27 aprile il provvedimento sarà attuato sulle corse da Ponte San Pietro verso Milano. Da e per Arcore i viaggiatori potranno utilizzare le corse della linea S8; nei festivi sarà attivato un servizio sostitutivo.

Non vi saranno aggravi di costi per i viaggiatori che utilizzeranno più corse per raggiungere Osnago e Airuno (es. discesa a Merate e ritorno a Osnago con treno in direzione opposta).

In conseguenza del cantiere saranno previste ulteriori modifiche a singole corse; l’elenco dettagliato è disponibile sui canali online di Trenord.

L’orario su trenord.it e app è in corso di aggiornamento.