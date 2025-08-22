TRENI. DAL 25 AGOSTO RIAPRE LA LINEA S7 MILANO-MOLTENO-LECCO

LECCO – Da lunedì 25 agosto riprenderà la circolazione dei treni sulla linea S7 Milano-Molteno-Lecco, interrotta dal 28 luglio per lavori infrastrutturali svolti da Rete Ferroviaria Italiana. Sarà sospeso il servizio sostitutivo su bus organizzato da Trenord nel periodo di lavori, che si è dimostrato adeguato alle esigenze di mobilità del territorio.

Come previsto dalla normativa in caso di rinnovo dell’infrastruttura, la piena velocità nelle tratte interessate dai lavori dovrà essere raggiunta gradualmente. Per questo, dal 25 agosto al 29 settembre sarà previsto un aumento dei tempi di viaggio; inoltre, nove corse di rinforzo della linea, che prevede ogni giorno un’offerta di 36 corse, circoleranno solo nell’itinerario Lecco-Monza.

Da Lecco, quattro corse di rinforzo termineranno il viaggio a Monza invece che a Milano; saranno i treni:

· 24726 Lecco 6.40-Milano Porta Garibaldi 8.16

· 24730 Lecco 7.34-Milano Porta Garibaldi 9.16

· 24734 Molteno 8.53-Milano Porta Garibaldi 10.16

· 24754 Besana 14.15-Milano Porta Garibaldi 15.16

Cinque corse di rinforzo in direzione Lecco avranno origine da Monza, invece che da Milano. Saranno le corse:

· 24715 Milano Porta Garibaldi 5.44-Lecco 07.46

· 24743 Milano Porta Garibaldi 12.44-Besana 13.44

· 24759 Milano Porta Garibaldi 16.44-Lecco 18.23

· 24763 Milano Porta Garibaldi 17.44-Lecco 19.26

· 24767 Milano Porta Garibaldi 18.44-Lecco 20.26

Per spostarsi fra Milano e Monza i viaggiatori potranno utilizzare le corse delle linee RE8 Milano-Lecco, R14 Milano-Ponte San Pietro, S8 Milano-Carnate-Lecco, S11 Milano-Como-Chiasso, RE80 Locarno-Chiasso-Milano, S9 Saronno-Seregno-Albairate.

Fra venerdì 5 e domenica 7 settembre, in occasione del Gran Premio di Monza i provvedimenti saranno sospesi. Saranno inoltre previste corse straordinarie verso la manifestazione.

Tutti i dettagli sulle variazioni e gli orari sono disponibili su trenord.it e App.