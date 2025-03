TRENI. GUASTO AL NODO DI MILANO, RITARDI E CANCELLAZIONI ANCHE A LECCO

LECCO – Un’altra giornata di fuoco per i pendolari lecchesi e lombardi che devono recarsi a Milano: oggi, 18 marzo, la circolazione dei treni sulla linea S8 Lecco-Milano e sulla Tirano-Lecco-Milano è stata pesantemente colpita da un guasto al nodo ferroviario del capoluogo lombardo.

Il non meglio specificato guasto ha causato ritardi, cancellazioni e generali disagi per tutta la mattinata, in particolare sulla linea S8 che registra ritardi fino a 80 minuti e diverse cancellazioni (in copertina la situazione alla stazione di Calolziocorte)

Aggiornamenti su questa pagina.