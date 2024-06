TRENI. LAVORI A MONZA NEL WEEKEND, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

MILANO – Il gestore dell’infrastruttura RFI ha comunicato che, per lavori di potenziamento a Monza, dalle 14:45 di sabato 29 giugno alle 7 di domenica 30 giugno il servizio delle linee che transitano dalla stazione subirà modifiche e variazioni.

In particolare, dalle 14:45 del 29 alle 7 del 30 giugno sarà sospesa la circolazione dei treni fra Carnate Usmate e Monza, con impatto sul servizio delle linee Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, S8 Milano-Carnate-Lecco, Milano-Carnate-Ponte San Pietro. Le due stazioni saranno collegate da bus sostitutivi.

Dalle 21:03 del 29 alle 7 del 30 giugno sarà sospesa la circolazione dei treni anche tra Seregno e Milano, con modifiche al servizio delle linee RE80 Milano-Chiasso-Locarno, S11 Chiasso-Como San Giovanni-Milano, S9 Saronno-Seregno-Milano Lambrate. Tra Seregno e Milano sarà attivato un servizio sostitutivo su bus. Negli orari di interruzione, Trenord invita i passeggeri a evitare di utilizzare le linee interessate dalle modifiche.

I clienti in possesso di biglietti e abbonamenti per la tratta Lecco-Monza potranno viaggiare lungo gli itinerari alternativi via Molteno e via Bergamo-Treviglio con lo stesso titolo di viaggio. Inoltre, biglietti e abbonamenti validi sui collegamenti tra Milano e Como San Giovanni/Camerlata potranno essere utilizzati anche sulla direttrice Milano Cadorna-Saronno-Como Lago.

Negli orari di interruzione della circolazione tra Carnate e Monza dalle 14:45 del 29 alle 7 del 30 giugno, i treni della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tirano viaggeranno solo fra Colico e Carnate; i treni della linea S8 Milano-Carnate-Lecco solo fra Lecco e Carnate; i treni della linea Milano-Carnate-Ponte San Pietro solo fra Ponte San Pietro e Carnate. Tra Carnate e Monza sarà attivato un servizio sostitutivo su bus. Tra Monza e Milano i viaggiatori potranno utilizzare il servizio delle linee RE80 Locarno-Chiasso-Milano e S11 Chiasso-Como San Giovanni-Milano.

Nel periodo di interruzione della circolazione tra Seregno e Milano dalle 21:03 del 29 alle 7 del 30 giugno, i treni della linea RE80 Milano-Chiasso-Locarno viaggeranno solo fra Locarno e Seregno; i treni della linea S11 Chiasso-Como-Milano solo fra Chiasso e Seregno. Da e per Como, i viaggiatori potranno utilizzare le corse della linea Como Lago/Camerlata-Milano Cadorna. Da e per Camnago-Lentate saranno disponibili le corse della linea S4 Milano Cadorna-Camnago. A causa dell’interruzione, i treni della linea S9 Saronno-Seregno-Milano Lambrate circoleranno solo tra Saronno e Seregno.

I viaggiatori potranno utilizzare da e per Cesano Maderno le corse delle linee S4 Milano Cadorna-Camnago e Milano-Asso; da e per Saronno le corse delle linee regionali e suburbane che raggiungono la stazione – cioè le linee Milano Cadorna-Novara Nord, Milano Cadorna-Como Lago, Milano Cadorna-Varese Nord-Laveno Mombello Lago, S1 Saronno-Milano Passante-Lodi, S3 Saronno-Milano Cadorna – e il collegamento aeroportuale Malpensa Express.