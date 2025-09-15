TRENI LECCO-TIRANO, FILT CGIL: “DISSERVIZI INACCETTABILI DOPO MESI DI LAVORI”

LECCO – Dopo 3 mesi di lavori in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che facevano seguito a 3 anni di blocco intermittente di tutta la tratta valtellinese, il primo giorno di riapertura della linea ferroviaria Lecco-Tirano ha portato con sé ritardi e disservizi che hanno pesantemente inciso sulle attività di lavoratori e studenti. Una situazione incomprensibile e non giustificabile con un fisiologico assestamento della linea dopo la conclusione degli interventi di potenziamento infrastrutturale.

Andrea Frangiamore, segretario generale della FILT CGIL Lecco Sondrio, commenta così l’accaduto: “Non ci aspettavamo che il ripristino della piena operatività della tratta generasse una condizione paradossalmente più critica di quella che i cittadini hanno dovuto sopportare durante l’estate, quando si doveva fare affidamento sui bus sostitutivi. Sperando che non si verifichino gli stessi problemi nei prossimi giorni, continueremo a monitorare le condizioni del trasporto pubblico ferroviario in attesa di un pronto ritorno alla regolarità del servizio. Una cosa è certa: non accetteremo il solito scaricabarile tra Regione Lombardia, Trenord e RFI, che penalizza come sempre lavoratori e pendolari.