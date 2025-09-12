TRENI LECCO-TIRANO: FINO AL 3 OTTOBRE RIMODULATI GLI ORARI DELLE CORSE

LECCO – Da lunedì 15 settembre riprenderà la circolazione dei treni fra Lecco e Tirano e sulla linea Colico-Chiavenna, interrotta dal 15 giugno per lavori infrastrutturali svolti da Rete Ferroviaria Italiana.

Come previsto dalla normativa in caso di rinnovo dell’infrastruttura, la piena velocità nelle tratte interessate dai lavori dovrà essere raggiunta gradualmente. Per questo, dal 15 settembre sarà previsto un aumento dei tempi di viaggio e le corse delle linee Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, Lecco-Colico-Sondrio e Colico-Chiavenna subiranno variazioni e modifiche di orario.

Milano-Lecco-Sondrio-Tirano

Dal 15 settembre al 1° ottobre, per effetto dei rallentamenti i treni Milano Centrale-Tirano nella tratta Sondrio-Tirano posticiperanno l’orario fino a circa 20 minuti.

Tre corse non effettueranno la fermata di Calolziocorte; saranno i treni 2828 Milano Centrale 14.20-Tirano 16.52, 2836 Milano Centrale 18.20-Tirano 20.52, 2838 Milano Centrale 19.20-Tirano 21.52.

Subiranno modifiche anche alcune corse che collegano direttamente Milano Porta Garibaldi e Sondrio. In particolare, la corsa 10300 Milano Porta Garibaldi 8.22-Sondrio 11.10 e la corrispondente 10301 Sondrio 15.47-Milano Porta Garibaldi 18.38 non saranno effettuate nella tratta Colico-Sondrio. Saranno sostituite da bus.

Lecco-Colico-Sondrio

Dal 15 settembre al 1° ottobre, sette corse Sondrio-Lecco non circoleranno fra Colico e Sondrio; saranno sostituite da bus. Saranno i treni 10315 Sondrio 6.51-Lecco 8.45, 10319 Sondrio 8.47-Lecco 10.45, 10323 Sondrio 10.47-Lecco 12.45, 10329 Sondrio 13.47-Lecco 15.45, 10333 Sondrio 15.47-Lecco 17.45, 10324 Lecco 13.15-Sondrio 15.10, 10328 Lecco 15.15-Sondrio 17.10.

Inoltre, le corse della linea subiranno una lieve modifica degli orari di partenza, arrivo e transito in alcune località.

Colico-Chiavenna

Dal 15 settembre al 3 ottobre, per effetto dei rallentamenti, sulla linea Colico-Chiavenna i treni in partenza da Chiavenna posticiperanno l’arrivo a Colico di 2 minuti; le corse da Colico anticiperanno la partenza di 1 minuto.

Ulteriori modifiche e tutti i dettagli sulle variazioni sono disponibili su trenord.it e App.