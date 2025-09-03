TRENI: LUNEDÌ 15 RIAPRE LA LECCO-TIRANO, GLI STUDENTI ATTENDONO

LECCO – Dopo tre mesi di cantieri, lunedì 15 settembre torneranno operativi i collegamenti ferroviari sulle tratte Tirano–Sondrio–Lecco–Milano e Colico–Chiavenna. Una notizia attesa da pendolari e viaggiatori, che durante l’estate hanno dovuto affidarsi esclusivamente ai bus sostitutivi per raggiungere Milano, con inevitabili disagi e tempi di percorrenza più lunghi.

Tuttavia, le scuole riapriranno già nei giorni precedenti, venerdì 12 per la maggior parte degli istituti. Questo significa che, almeno nei primi giorni, gli studenti pendolari continueranno a spostarsi su gomma, dovendo pianificare con attenzione i tempi di viaggio.

I lavori, avviati in vista delle Olimpiadi, sono quasi conclusi. Il Ministero delle Infrastrutture ha garantito il rispetto delle scadenze, con l’ultima corsa degli autobus prevista per la sera di domenica 14 settembre. Da lunedì mattina, i treni torneranno a circolare, seppur con velocità ridotta nelle tratte interessate dai lavori, come previsto dalle normative: ci vorrà qualche giorno prima che il servizio torni a pieno regime.

Gli interventi hanno riguardato l’ammodernamento delle stazioni e delle infrastrutture, con priorità a Mandello del Lario, Lierna, Bellano e Ponte in Valtellina. Sono stati riqualificati sottopassi, marciapiedi e binari, migliorando l’accessibilità e la possibilità di movimenti simultanei. Le stazioni di Lecco, Colico, Sondrio e Tirano sono state adeguate alle esigenze delle persone con mobilità ridotta.

Nonostante la riapertura, sono già previsti ulteriori lavori nei weekend fino alla fine dell’anno, con chiusure parziali della linea Tirano–Milano. Il completamento dell’intero progetto è previsto entro l’inizio dei Giochi olimpici e paralimpici.

Infine, attenzione allo sciopero nazionale proclamato dal sindacato SGB: dalle 21 di giovedì 4 settembre alle 18 di venerdì 5, il servizio Trenord potrebbe subire variazioni. I treni in partenza entro le 21 e in arrivo entro le 22 di giovedì saranno garantiti, mentre venerdì la fascia protetta sarà dalle 6 alle 9. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito e sull’app di Trenord.

RedCro